Trey Nyoni, che battaglia legale tra Liverpool e Leicester

Dagli avvocati alla maglia numero 42 del Liverpool . Tutto è iniziato con un braccio di ferro legale che ha rischiato di trasformare un trasferimento di mercato in un caso diplomatico tra i Reds e il Leicester . Quando i dirigenti di Anfield Road hanno prelevato Trey Nyoni nel settembre 2023, dopo dieci anni trascorsi nel vivaio delle “ Foxes ”, il club di proprietà della famiglia thailandese Srivaddhanaprabha ha vissuto il passaggio come un vero e proprio scippo, portando la questione davanti al Professional Football Compensation Committee. Non essendo stato trovato un accordo economico, il prezzo del cartellino è stato stabilito da un tribunale sportivo sulla base del potenziale del ragazzo e degli anni di formazione ricevuti.

Il papà e la FA Cup

Mediano o mezzala. Trey è un figlio d’arte. Suo padre, Mjumbeki Nyoni, giocava in Zimbabwe per i Gwanda Ramblers prima di emigrare nel Regno Unito nel 2000. Trey ha ereditato da lui una passione speciale per il calcio. Il 28 febbraio del 2024, a 16 anni e 243 giorni, è diventato il più giovane esordiente del Liverpool nella storia della FA Cup. Nel gennaio del 2025 ha aggiunto un altro tassello, diventando “the youngest debutant” dei Reds in Champions, cancellando un record che resisteva dal 1992. Un metro e 84, destro naturale, ha un contratto fino al 2030. Nyoni è nato a Leicester il 30 giugno del 2007, è un centrocampista che unisce qualità e sostanza: in questa stagione la sua precisione nei passaggi ha sfiorato il 92%. Tredici presenze tra coppe e campionato. Arne Slot lo ha inserito stabilmente nel turnover. Passo e dinamismo. Il tecnico olandese aveva cominciato a seguirlo nella squadra Under 21 di Rob Page. Anche i senatori dello spogliatoio si sono accorti del suo valore: dopo un gol segnato in amichevole contro il Siviglia, è stato il capitano Virgil Van Dijk a scortarlo sotto la Kop per fargli ricevere l’applauso dei tifosi. Mentre lo Zimbabwe spinge per averlo nella nazionale maggiore, lui continua il suo percorso con l'Inghilterra Under 19 di Will Antwi.