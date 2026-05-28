Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 28 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Santiago Hidalgo fa sognare Tolosa

Santiago Hidalgo fa sognare Tolosa

Centravanti o ala sinistra, 21 anni, argentino con passaporto italiano, 4 gol e 6 assist in Ligue 1: fa parte della nazionale Under 20 di Diego Placente
Stefano Chioffi
2 min

Dalle strade di Avellaneda agli applausi in Francia. Niente apprendistato: Santiago Hidalgo ha superato subito gli esami del calcio europeo. Inserito da “The Guardian” nella lista dei 60 migliori talenti quando era ancora un adolescente, l’attaccante ha fatto innamorare i tifosi del Tolosa e ha completato la sua stagione da esordiente in Ligue 1 raccogliendo 28 presenze, 4 gol e 6 assist. “All’inizio hai molte cose in testa, la fase di inserimento non è facile, devi trovare dove vivere e adattarti alla nuova vita. Ma l’atteggiamento e la volontà di ascoltare e imparare sono fondamentali per guadagnare fiducia. Ora sento il supporto dei compagni, dell’allenatore (lo spagnolo Carles Martínez) e della gente”, ha raccontato ai cronisti che seguono il Tolosa.

L’impatto in Ligue 1

Classe 2005, ventuno anni, mancino, un metro e 74, centravanti di manovra o ala, maglia numero 11. Arrivato al Tolosa il 31 luglio 2025 dall’Independiente, Hidalgo ha impiegato poco tempo a scrollarsi di dosso l’etichetta di scommessa. Protagonista in campionato e anche in Coppa di Francia: due gol in quattro partite. È nato a Santiago del Estero il 17 febbraio del 2005. Ha il passaporto argentino e italiano. Rapido, elegante, bravo anche in fase di appoggio. Fa parte della nazionale Under 20 di Diego Placente: quattro reti in tredici gare. Velocità e dribbling. Hidalgo ha impressionato per la maturità nelle scelte e la capacità di spaccare le partite sia partendo nell’undici titolare, sia entrando a gara in corso. Ha firmato un contratto fino al 2029. Interessa all’Olympique Marsiglia e al Fulham. A gennaio si era informato il Torino. Ha lo stesso procuratore di Alexander Isak del Liverpool e del romanista Mile Svilar.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS