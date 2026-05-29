Assam Ouedraogo, il Lipsia dice no al Liverpool

Centodue secondi per entrare e segnare. Il debutto di Assan Ouédraogo con la maglia della Germania è una storia da cinema: il gol alla Slovacchia e la benedizione del ct Julian Nagelsmann . Un bacio del destino per questo centrocampista totale, classe 2006, che viene paragonato a Paul Pogba e Jude Bellingham . Ricchezza di contenuti e carattere: un metro e 91, ricami e progressione. Nonostante un infortunio al tendine che ne ha frenato la corsa a inizio stagione, Ouédraogo ha concluso la stagione nel Lipsia con 19 presenze, 4 gol e 3 assist, confermandosi come uno dei profili più interessanti della Bundesliga.

Box-to-box

Definire la posizione in campo di Ouédraogo è un esercizio complesso. Ha una struttura fisica tipica del mediano di rottura, ma ha un controllo del pallone e una visione di gioco che appartengono alla scuola dei trequartisti. Lancio, tackle, scatto: è diventato un fattore determinante negli schemi del Lipsia, che è arrivato terzo in campionato (65 punti in 34 giornate) e si è qualificato per la prossima Champions. Un traguardo da sessanta milioni. Ouédraogo è nato il 9 maggio del 2006 a Mülheim an der Ruhr. Viene seguito dalla scuderia MR Sport Management e ha attirato le attenzioni delle grandi potenze. Nelle ultime settimane il Liverpool ha compiuto passi concreti formulando un’offerta da 35 milioni di sterline. Anche Milan e Inter hanno raccolto informazioni. La risposta del giocatore, legato al club della Red Bull da un contratto fino al 30 giugno 2029, è stata netta: la priorità resta la crescita in Sassonia, con l’obiettivo di prendersi la leadership definitiva del centrocampo nella prossima stagione.

La famiglia

Proviene dal vivaio dello Schalke 04, dove era diventato il più giovane marcatore nella storia del club di Gelsenkirchen, strappando il primato a Julian Draxler. Suo padre, Alassane, è stato un calciatore professionista e ha collezionato 62 presenze con la nazionale del Burkina Faso. Assan Ouédraogo è stato premiato con la prestigiosa medaglia Fritz Walter: un riconoscimento che in Germania viene assegnato ai migliori talenti. Il Lipsia l’ha acquistato nell’estate del 2024 per dieci milioni, anticipando il Bayern e il Borussia Dortmund.