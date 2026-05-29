Wael Mohya e le magie nel Borussia Mönchengladbach

Il fascino dell’Allianz Arena, l’emozione di sfilarsi la tuta e di trovarsi davanti Kimmich , Goretzka e Musiala . Il 6 marzo del 2026 è cambiata la vita di Wael Mohya . Entrare contro i fenomeni del Bayern è già un brivido: farlo a 17 anni e 65 giorni, segnando dopo cinque minuti, è la gigantografia di un sogno. Con quella perla, Mohya è diventato il più giovane marcatore all-time nella storia del Borussia Mönchengladbach . Una stagione sorprendente, considerando l’età: 15 presenze e due gol (l’altro contro l’ Heidenheim ). Merito anche di un allenatore polacco, Eugen Polanski , che non si è fatto condizionare dalla carta d’identità di Mohya.

Le caratteristiche

Trequartista, classe 2008, un metro e 79, nato a Mettmann. Può agire da numero dieci classico o scivolare sull’esterno per poi convergere. Ambidestro, una caratteristica che rende i suoi dribbling e le sue traiettorie di passaggio meno prevedibili. Gioca a testa alta, dimostra calma e lucidità: l’86% di precisione nei passaggi fotografa un centrocampista che abbina tanta sostanza a un ricco repertorio.

L’intrigo

Tre partite e due gol nella Germania Under 18 guidata da Hanno Balitsch. Ma il Marocco (paese d’origine della famiglia) sta facendo di tutto per convincerlo a cambiare decisione. Mohya è un giocatore che regala dribbling e sterzate improvvise: baricentro basso, finte e genialità, riesce a superare gli avversari anche negli spazi stretti. Rapidità, eleganza, passaggi filtranti, tiro da fuori area, tempi di inserimento, agilità.

Le offerte

Sul mercato si è aperta l’asta: assistito dalla scuderia CAA Stellar, la valutazione del suo cartellino ha già toccato quota dieci milioni. Il Borussia Mönchengladbach ha fatto sapere che non ha intenzione di cederlo. Ha capito che può contare su un capitale in costante evoluzione. Ha chiuso la porta davanti ai sondaggi del Bayern e del Borussia Dortmund. Mohya ha due modelli: Ronaldinho e Raffael, ex idolo di casa Gladbach. “Non mi aspettavo che questo salto di categoria avvenisse così rapidamente. Ma nel calcio, a volte, le cose, corrono più veloce dei sogni”, ha raccontato nelle sue prime interviste. Ha un fratello, Rayan, che gioca nel Fortuna Sittard Under 19.