Mayenda prepara il grande salto con il Sunderland

Originale in tutto, anche nella scelta del numero di maglia: il 12, quello che di solito viene riservato ai portieri di riserva. Eliezer Mayenda è entrato nel cuore dei tifosi del Sunderland. Con otto gol, nella scorsa stagione, aveva spinto i Black Cats in Premier. E anche quest’anno, nella squadra di Regis Le Bris, ha recitato la sua parte: venti partite (otto da titolare), due reti (al West Ham e al Bournemouth), la concorrenza di Brobbey (ex Ajax) e di Isidor. Muscoli e tecnica, classe 2005, un metro e 83, mancino, passaporto spagnolo. Punta completa: accelerazioni in contropiede, generosità, un processo di crescita in fase di sviluppo. La sua è una storia di valigie pronte e barriere abbattute: nato a Saragozza da madre spagnola-togolese e padre congolese, a nove anni si è dovuto trasferire a Parigi per il lavoro del papà, presentandosi a scuola sapendo dire soltanto “bonjour”.