Tom Edozie e la notte da favola al Molineux Stadium

Nella storia del Wolverhampton solo in sette erano riusciti a segnare al debutto in Premier League. Tom Edozie si è preso l’ottavo posto di questa élite esclusiva nella notte più gelida e impensabile del Molineux Stadium, quando il tabellone segnava il 94° minuto e i Wolves si trovavano in svantaggio contro la capolista Arsenal. A diciannove anni, lanciato nella mischia all’improvviso, ha cambiato indirizzo alla sfida sotto la pioggia: il suo gol, quello del definitivo 1-1, ha gelato Arteta. Il direttore tecnico Matt Jackson e il manager Matt Wild lo considerano una certezza in vista della delicata ricostruzione estiva, dopo la stagione flop e la caduta in Championship. Edozie, vent’anni, inglese, origini nigeriane, un metro e 78, è un’ala destra. Ha chiuso la sua prima parentesi tra i big con tre presenze e una rete in appena 13 minuti. Un impatto magnifico che nasconde radici profonde nel dna familiare, dato che Tom è il fratello minore di Samuel Edozie, ala di proprietà del Southampton. I due condividono lo stesso ruolo e la stessa elettricità nelle gambe, ma Tom ha già bruciato le tappe superando il fratello maggiore per precocità.