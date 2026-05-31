Mats Rots, la scalata nel Twente e l’offerta del Psv

Lo chiamano “het onaantastbare”, l’intoccabile. Trentaquattro presenze su trentaquattro, tutte da titolare, per un totale di 2.955 minuti. Difficile individuare un terzino sinistro, classe 2006, capace di non saltare neppure una partita. Trovarlo poi anche alto un metro e novanta, con una struttura da centrale e un piede da regista, è un’altra rarità. Nell’ultima Eredivisie , Mats Rots si è preso la corsia del Twente senza mollarla mai, mostrando una solidità e una maturità che lo hanno proiettato in cima alla lista della spesa delle big in Olanda . Gli scout di Psv , Feyenoord e Ajax frequentano spesso le tribune del De Grolsch Veste , lo stadio del Twente.

Gli schemi di Van den Brom

Il percorso di crescita di Rots si è sviluppato con regolarità. Ha chiuso la sua stagione d'oro con 4 gol e 4 assist. È diventato una garanzia negli schemi di John Van den Brom, che ha prolungato il suo contratto fino al 2027. Potenza, velocità, progressione. In Olanda sono sicuri che abbia tutte le potenzialità per entrare presto anche nella nazionale di Ronald Koeman. Non esprime solo forza atletica, ha un sinistro raffinato: cerca la conclusione, arriva al cross, è attento in marcatura. Mancino naturale, Rots scardina lo stereotipo del laterale basso brevilineo. I suoi 190 centimetri gli consentono di dominare i duelli aerei e di offrire una copertura totale. In caso di emergenza può essere utilizzato nel ruolo di difensore centrale in una linea a quattro o nei tre.

Suo fratello Daan

La vera differenza, però, il ragazzo la garantisce in fase di spinta: possiede una notevole facilità di passo e una precisione chirurgica nei cross. Il Twente è una questione di famiglia. Tra i compagni di Mats c’è anche suo fratello Daan (2001), ala destra, 9 gol e 5 assist, uno dei tesori della squadra di Van den Brom. È nato a Groenlo l’11 marzo del 2006. Costa dodici milioni. Il Psv sta lavorando per portarlo subito a Eindhoven. Strada libera, perché Rots ha già deciso di non rinnovare l’accordo con il Twente, in scadenza nel 2027. Il club di Enschede, che si avvale dal 2 febbraio di Erik Ten Hag (ex Ajax e Manchester United) come direttore tecnico, può esercitare un’opzione unilaterale per prolungarlo di un’altra stagione. Anche Juve e Inter, sempre vigili sui profili NextGen, si erano informate. Ma il Psv si è guadagnato da tempo una posizione di vantaggio.