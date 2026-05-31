Pejcinovic, i 12 gol nel Wolfsburg e la Germania Under 21

Ha confessato di aver passato la notte senza dormire: dalla gioia all’incubo della serie B. Due minuti per sbloccare lo spareggio-salvezza con un gol da centravanti vero, prima che l’espulsione di un compagno ( Joakim Maelhe , ex Atalanta ) e la rimonta del Paderborn ai supplementari cancellassero tutto. Il 25 maggio il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Liga dopo 29 anni, ma ha anche confermato la crescita verticale di Dzenan Pejčinović . Tedesco, classe 2005, origini montenegrine, un metro e 90, mancino. Ha chiuso la stagione con un bottino di 12 gol tra Bundesliga e coppe, inclusa una tripletta in DFB-Pokal . Nato a Monaco di Baviera e colonna della Germania Under 21 , Pejčinović si propone nel panorama dei nuovi attaccanti. In Bundesliga il paragone più immediato è quello con Edin Dzeko per l’attitudine a ripulire i palloni difficili e far salire la squadra. Lo spunto originale risiede però nel piede preferito, un sinistro elegante che gli consente di trovare conclusioni a giro e dialogare nello stretto con i centrocampisti.

Il prezzo? 15 milioni

La retrocessione costringe il Wolfsburg a rivedere i propri piani finanziari, nonostante il rinnovo contrattuale del giocatore fino al 2029. Il prezzo è stato già fissato: 15 milioni, questa la base per aprire una trattativa. Pejčinović è diventato un'opportunità concreta per diverse società straniere. Viene studiato dal Tottenham e dall’Aston Villa. Il Bologna l’ha seguito, il bosniaco è nella lista di Sartori. Manovre anche in Spagna: il Valencia e il Celta Vigo l’hanno fatto studiare dai loro osservatori. I suoi genitori sono montenegrini. In questa stagione ha realizzato una tripletta contro il Friburgo. Ha ricevuto la medaglia d'argento Fritz-Walter, il riconoscimento assegnato dalla federazione calcistica tedesca (DFB) ai migliori talenti del Paese suddivisi per fascia d’età. Ha iniziato la carriera nel Bajuwaren. Poi è entrato nell’accademia del Bayern. Nel 2017 è stato scoperto dall’Augsburg e nel 2024 il Wolfsburg l’ha acquistato per 1,25 milioni. Il suo procuratore è Karl Michael Herzog.