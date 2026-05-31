Aaron Bouwman e il nuovo Ajax di Michel

Il ricambio generazionale, nell’ Ajax , sta vivendo una delle fasi più complicate dell’ultimo mezzo secolo. Il titolo manca dal 2022: un regalo di Erik Ten Hag , prima che il tecnico olandese venisse chiamato dal Manchester United . Una ricostruzione lenta e faticosa che ha visto sfilare in panchina Schreuder , Heitinga , Steijn , Maduro , Van ’ t Schip , Farioli , Grim e Oscar Garcia . Da luglio toccherà a Michel , che ha vissuto una lunga parabola nel Girona (dalla clamorosa qualificazione in Champions alla retrocessione). Lo spagnolo ha un compito: provare a interrompere l’egemonia del Psv , che ha conquistato l’ Eredivisie per tre stagioni consecutive. Tra i giovani da seguire c’è Aaron Bouwman . Due partite da titolare in Champions (contro Qaragab e Villarreal ) con la serenità e lo stile di un veterano, a soli diciotto anni. Centrale difensivo, classe 2007, il progetto dell’ Ajax è quello di costruire un altro De Ligt . Tredici presenze e un ruolo da protagonista nella finale dei playoff contro l’ Utrecht : una battaglia risolta ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei supplementari, che ha consegnato all’Ajax il pass per la prossima Conference League .

Modello Van Dijk

Bouwman sarà uno dei talenti che Michel dovrà valorizzare. Eleganza, rapidità, colpo di testa, lancio. Riesce sempre a dare un’impronta alla costruzione del gioco. Ha una storia particolare: nasce come attaccante nel settore giovanile, prima di essere trasformato in un difensore. È nato il 28 agosto del 2007 a Haarlem. È alto un metro e 98. Anticipo, forza atletica, agilità. Un dato su tutti certifica la sua centralità nella manovra: il 97% di precisione nei passaggi. L’Ajax ha blindato Bouwman con un contratto fino al 2030, una mossa utile a respingere i primi sondaggi di Barcellona e Liverpool e a stabilire una base d’asta. È stato tesserato quando aveva undici anni. Il papà è olandese e la mamma ha il doppio passaporto inglese e giamaicano. Per la fisicità e la gestione del pallone, i suoi allenatori - al De Toekomst, la casa dell’Ajax - l’hanno spesso accostato a Virgil Van Dijk.