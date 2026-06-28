Room e il capolavoro di Curaçao

È nato a Nijmegen, al confine tra l’Olanda e la Germania. Ha giocato nel Vitesse, ha fatto la riserva nel Psv Eindhoven, ha firmato con il Columbus Crew, ha vissuto un’esperienza nel Cercle Bruges. Eloy Room ha trentasette anni. Ora è al Miami, seconda divisione americana. Due idoli: Edwin Van der Sar e l’ex portiere di Curaçao Jairzinho Pieter. Ci sono cognomi che sembrano avere un destino. Room, in inglese "stanza", ha passato una carriera a trasformare la porta in casa sua. Senza clamore, lontano dai grandi campionati, tra l’Olanda, il Belgio e la serie B statunitense. Una vita ai margini del calcio che conta. Poi arriva il Mondiale. E la periferia diventa il centro della scena. Room difende la porta di Curaçao, un’isola caraibica così piccola da sembrare un dettaglio sulle carte geografiche. Il debutto è durissimo: la Germania segna sette gol. Partite così, di solito, lasciano soltanto macerie. Invece il calcio, ogni tanto, concede una seconda occasione.