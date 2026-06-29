Trafford, il portiere dell’Inghilterra Next Generation

Serietà e disciplina: le gerarchie non si discutono. James Trafford non è il titolare dell’Inghilterra. E almeno in questo Mondiale la strada è sbarrata. Davanti a lui, nella griglia di Thomas Tuchel, ci sono Jordan Pickford e Dean Henderson, ma la convocazione voluta dal ct racconta molto della considerazione conquistata dal portiere. A 23 anni, Trafford rappresenta uno dei profili su cui la federazione inglese intende costruire il ricambio generazionale. Nato a Carlisle il 10 ottobre 2002, è alto un metro e 92: struttura fisica, reattività e sicurezza nelle uscite. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, ha completato il proprio percorso attraverso i prestiti all’Accrington Stanley e al Bolton Wanderers, prima dell’approdo al Burnley, dove ha centrato - nel 2025 - la promozione in Premier, una tappa decisiva che ha poi convinto Pep Guardiola a riportarlo a casa.