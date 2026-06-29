Samu Costa e il turnover del Portogallo 

Fare il centrocampista nel Portogallo significa rassegnarsi a un destino preciso: correre per gli altri. Nella lista dei convocati per il Mondiale americano ci sono la star Cristiano Ronaldo e tanti altri che costano una tombola: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha e Leão. Poi c’è Samu Costa, venticinque anni, nato alla periferia di Aveiro, inserito dal ct Roberto Martinez per un motivo molto semplice: qualcuno deve fare il lavoro meno nobile per permettere a CR7 e agli altri tenori di avere maggiore libertà. Nell’ultima stagione al Maiorca, dove ha dovuto sopportare la retrocessione nonostante i 23 gol di Muriqi (appena acquistato dal Fenerbahçe), ha giocato trentaquattro partite di pura sostanza, diventando un pilastro. È un mediano vecchio stampo, un metro e ottantacinque di muscoli, un sinistro ruvido e una grande capacità di intercettare i palloni.