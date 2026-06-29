Portilla e il premio della Colombia

Girava con l’abbonamento dell’autobus in tasca. Per capire Juan Camilo Portilla bisogna partire da Cali . Da ragazzo concludeva gli allenamenti, si caricava la borsa sulle spalle e tornava a casa con la corriera. Cresciuto nella scuola calcio Fútbol Paz , ha costruito il proprio percorso senza scorciatoie, passando attraverso tanti sacrifici prima di arrivare ai massimi livelli. Oggi, a 27 anni, è una delle pedine del ct Néstor Lorenzo . Non è il centrocampista che risalta negli highlights, ma quello che tiene in equilibrio una squadra. Recupera palloni, accorcia gli spazi, guida il pressing e permette ai giocatori di maggiore qualità di esprimersi. Un lavoro spesso invisibile, ma determinante.

L’Athletico Paranaense

Dopo essersi imposto in Colombia, l’esperienza con il Talleres in Argentina gli ha fatto compiere il salto di qualità. A gennaio ha scelto l’Athletico Paranaense, in Brasile, per avere continuità e arrivare al Mondiale nelle migliori condizioni. Garantisce densità davanti alla difesa, è tosto nei tackle e ordinato. Portilla è il classico mediano. Un metro e 81, destro naturale, intensità, letture e pulizia tecnica. Cerca il passaggio semplice, l’anticipo e la pressione immediata. Un retroscena racconta bene il suo carattere. Da studente, per non saltare gli allenamenti, affrontava lunghi tragitti con i mezzi pubblici tra scuola e campo. La disciplina imparata in quegli anni è rimasta il tratto distintivo della sua carriera. Anche il mercato ha iniziato ad accorgersi di lui. Viene considerato uno dei centrocampisti colombiani più affidabili. Ha un contratto con l’Athletico Paranaense che scade il 31 dicembre del 2028. Ma ora pensa solo ai Cafeteros. Ha una missione in testa: battere il Ghana per sfidare poi la Svizzera o l’Algeria negli ottavi.