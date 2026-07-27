Zadok Yohanna, dribbling e velocità per il Brighton

La prima partita di Zadok Yohanna non si è giocata in uno stadio, ma nel silenzio di una stazione, quando a tredici anni ha dovuto scegliere tra la sicurezza di casa sua e un sogno forse troppo grande per la sua età. Dal Bauchi State, nel nord della Nigeria, ai campi dell’Ikon Allah Football Academy, il viaggio è stato il primo vero strappo della sua vita. Ha lasciato tutto per inseguire un traguardo. Tante curve e salite, ha accettato il peso degli esami. E ora, dopo essersi messo in gioco, si ritrova in Premier con la maglia del Brighton, che in materia di giovani talenti è quasi sempre una sentenza. Attaccante esterno, un metro e 84, mancino. Il 23 agosto esordirà nel campionato più ricco del mondo contro l’Aston Villa di Unai Emery, che ha vinto in carriera cinque volte l’Europa League.