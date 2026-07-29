José David Romero, l’argentino nei piani del Parma

Corrientes è la città degli studenti universitari e del fiume Paraná. È anche un posto di pescatori di dorados. Il calcio è una religione: da Leo Messi alla rivalità tra il River Plate e il Boca Juniors. È qui che è cresciuto José David Romero, classe 2003, il centravanti che studia Lautaro Martinez e piace al Parma, alla ricerca del possibile erede di Mateo Pellegrino, corteggiato dalla Juve e dalla Fiorentina. Le storie dei calciatori argentini si assomigliano quasi tutte. Cambiano i nomi dei quartieri, i chilometri da percorrere, gli autobus presi all’alba. Anche Romero ha fatto la sua parte. La famiglia ha scommesso su di lui: sacrifici silenziosi, valigie e la speranza che il talento potesse bastare a cambiare il destino. Da Corrientes a Córdoba, nel vivaio del Talleres. Poi una parentesi in Cile, all’Unión La Calera. Infine il Tigre, a Victoria, dove le promesse hanno iniziato a prendere forma. Ed è proprio qui che Romero si è acceso.