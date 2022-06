Nations League, blackout a Vienna: Austria-Danimarca in ritardo

VIENNA (Austria) - Un black-out elettrico ha causato un ritardo nell'inizio della gara Austria-Danimarca, valida per la seconda giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. L'impianto di illuminazione dell'Ernst Happel Stadion non si è attivato a causa di un guasto in una vasta area di Vienna: "Manca la corrente in gran parte del secondo distretto - fa sapere la federcalcio austriaca - la rete elettrica deve essere riavviata, questo sposta il calcio d'inizio di Austria-Danimarca". L'inizio della gara, da programma, era fissato alle 20.45, ma è stato spostato alle 22.15.