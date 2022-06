Donnarumma: "Per l'Italia si gioca anche senza un dito"

"E' un'emozione indescrivibile portare la maglia numero 1 e la fascia di capitano. Non ci sono parole. E' emozionante". Lo ha dichiarato Gigio Donnarumma ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ungheria in Nations League. "Per questa maglia si gioca anche senza un dito" ha spiegato il portiere azzurro, che ha giocato con il dito dolorante, forse lanciando una frecciata a qualche giocatore che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana nei giorni scorsi.