Italia, Spinazzola: "Bello tornare titolare, ho lottato 11 mesi"

CESENA - Nella serata da incorniciare dell'Italia, vittoriosa contro l'Ungheria sfoggiando un gran calcio, ritrova il sorriso anche Spinazzola, tornato finalmente titolare con la maglia azzurra dopo il tremendo infortunio al tendine d'Achille patito durante lo scorso Europeo. "Tornare titolare è stato bellissimo, il ritorno in campo con l'Argentina mi ha spazzato le poche paure che avevo. Penso che per tornare al cento per cento devo fare una bella preparazione, ancora adesso al 70' le gambe iniziano a cedere ma è normale", ha detto il terzino della Roma alla Rai. "I giovani hanno voglia di farsi vedere, noi abbiamo voglia di riemergere: se vai insieme puoi dire la tua con tutti, dobbiamo continuare così. Ho lottato questi undici mesi. Inghilterra? Vediamo, siamo in tanti e ci sono due partite", ha concluso.