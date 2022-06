Bellingham, malore durante Germania-Inghilterra: vomita in campo

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - All'Allianz Arena finisce 1-1 la sfida del secondo turno di Nations League tra Germania e Inghilterra . Un pareggio, frutto delle reti nella ripresa di Hofmann e Kane (rigore), che permette all'Italia di balzare in vetta al gruppo 3. Nel finale di gara, però, non è passato inosservato l'episodio che ha visto protagonista il gioiellino del Borussia Dortmund Jude Bellingham.

Bellingham vomita in campo durante Germania-Inghilterra

Entrato dopo appena 14' al posto di Phillips, come suo solito ha messo tutto in campo e nel recupero ne ha pagato le conseguenze. Dopo l'ennesimo recuper oin fase difensiva, piegatosi sulle ginocchia poco fuori dalla propria area di rigore, non è riuscito a trattenersi e ha vomitato sul rettangolo di gioco. I suoi compagni e gli avversari sono andati regolarmente avanti, ma alcuni spettatori si sono accorti dell'accaduto e hanno segnalato il tutto sui social scatenando i commenti ironici del web.