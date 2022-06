Napoli, altra magia di Kvaratskhelia! Muriqi show, Portogallo e Spagna ok

LISBONA - Il Portogallo batte anche la Repubblica Ceca e resta in testa al gruppo A2 di Nations League. I lusitani, reduci dal poker alla Svizzera, vincono per 2-0 allo stadio José Alvalade con Cristiano Ronaldo titolare in campo dal primo minuto. Parte meglio la Repubblica Ceca che si rende pericolosa ma la partita si sblocca al 33' con l'assist di Bernardo Silva per Cancelo che con un tiro potente dalla distanza porta in vantaggio i suoi. Il raddoppio arriva poco dopo (38'), sempre con assist di Bernardo Silva stavolta per Goncalo Guedes che da dentro l'area fa 2-0. Con questo risultato il Portogallo rimane al primo posto con 7 punti nel girone A2. Segue al secondo posto la Spagna che batte la Svizzera per 1-0. A decidere la sfida è il gol al 13' di Pablo Sarabia che dopo un'ottima ripartenza batte Sommer. La nazionale di Luis Enrique rimane così al secondo posto con 5 punti. Segue poi la Repubblica Ceca con 4 punti e la Svizzera ancora a zero.