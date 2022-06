LODZ (POLONIA) - Continua senza intoppi il percorso dell'Ucraina nella Lega B della Nations League. Dopo il successo all'esordio contro l'Irlanda per 1-0 la nazionale del ct Petrakov supera anche l'Armenia con un rotondo 3-0 e vola in testa al gruppo 1 con 6 punti, in attesa della Scozia, che ha una gara in meno. Apre le marcature al 61' Malinovskyi, perfetto col mancino ad infilare dal limite il pallone in porta, poi Karavajev al 77' e Mykolenko all'84' chiudono il match.