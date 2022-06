Nations League, doppietta di Haaland: la Norvegia batte la Svezia 3-2

OSLO (NORVEGIA) - Grazie ad una doppietta di Haaland, la Norvegia batte la Svezia e vola in testa al gruppo 4 della Nations League B. Il centravanti, che la prossima stagione giocherà con la maglia del Manchester City, raggiunge quota 20 gol in 21 gare in Nazionale. La Macedonia del Nord sconfigge nettamente Gibilterra (4-0), mentre l'Irlanda del Nord pareggia in rimonta contro Cipro (2-2). Finisce 0-0 la sfida tra Georgia e Bulgaria.