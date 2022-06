Nations League: Modric stende la Francia, Danimarca ok

PARIGI - Altra sconfitta per la Francia che perde in casa contro la Croazia per 1-0 e resta così all'ultimo posto nel girone A1 di Nations League. Inizio shock alla Stade de France, con Kimpembe che al 4' fa cadere Budimir in area: per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Modric che calcia basso, Maignan la tocca ma non riesce a deviarla e la palla termina in rete. La Francia non riesce a reagire e il primo tempo si chiude così con il vantaggio della Croazia. Nella ripresa ci prova Mbappe che si lancia in avanti in più occasioni ma che viene fermato dal portiere avversario, Ivusic. Con questo risultato la Nazionale di Deschamps resta all'ultimo posto con 2 punti: a due gare dalla fine del girone i campioni in carica della Nations League non andranno matematicamente alle Final Four e rischiano una clamorosa retrocessione. La Croazia invece sale al secondo posto con 7 punti. Rimane in testa la Danimarca che dopo la sconfitta proprio contro la Croazia si riscatta vincendo per 2-0 contro l'Austria di Rangnick. Decidono la sfida le reti di Wind su assist di Maehle e dell'ex Bologna Skov Olsen. La Nazionale di Eriksen sale così a 9 punti mentre l'Austria resta a 4 punti.