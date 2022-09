Inghilterra, il capitano Kane indosserà la fascia contro discriminazione

LONDRA (Inghilterra) - Nella prossima sfida di Nations League in programma venerdì sera a Milano, il capitano dell’Inghilterra Harry Kane scenderà in campo contro l’Italia indossando la fascia al braccio OneLove, per promuovere l'inclusione e inviare un messaggio contro ogni tipo di discriminazione. Oltre alla Nazionale dei Tre Leoni, parteciperanno a questa campagna di sensibilizzazione anche le nazionali di Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Svizzera e Galles.