Portogallo ko: la Spagna vince il girone e vola alle Finals. Vlahovic esalta la Serbia

ROMA - Un gol nel finale di Alvaro Morata regala alla Spagna di Luis Enrique la vittoria del gruppo 2 e l'accesso alle Final Four di Nations League . Finisce 1-0 a Braga contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo , che arrivava all'appuntamento odierno con due punti di vantaggio e che invece chiude secondo nel girone nonostante un match giocato all'attacco e con più occasioni da gol rispetto agli avversari. Sorride anche la Serbia di Vlahovic , che centra la promozione in Nations League A grazie al successo per 2-0 maturato ad Oslo contro la Norvegia : è proprio il centravanti della Juve, su assist dell'altro juventino Kostic , a spianare la strada a Stojkovic firmando l'1-0. Upgrade in A anche per la Scozia , mentre la Svezia retrocede in C.

La Spagna esulta: Morata manda ko il Portogallo di Ronaldo all'88'

E' la Spagna di Luis Enrique a staccare l'ultimo ticket per le Final Four di Nations League: gli spagnoli battono 1-0 il Portogallo a Braga e chiudono in vetta il gruppo 2 a 11 punti, distaccando di una lunghezza gli avversari odierni che invece scivolano al secondo posto. Un match di matrice quasi totalmente portoghese, con i lusitani che nel primo tempo ci provano più insistentemente: è Ruben Neves a mettere in difficoltà Simon al 25' con un destro da fuori. Ancora il portiere dell'Athletic si deve superare al 33' sul tiro da centro area di Diogo Jota. Poco dopo è un sinistro di Bruno Fernandes a fare la 'barba' al palo sinistro e a far gridare al gol l'Estadio Municipal. In avvio di secondo tempo è Ronaldo ad andare vicino al gol, con Simon che salva ancora i suoi sul tentativo ravvicinato del talento dello United. Squillo spagnolo al 75', con Morata che si vede respingere da Diogo Costa il suo tentativo di sinistro. Finale di partita anche per il milanista Leao, che rileva Carvalho al 78'. All'88' l'episodio che decide match e girone: è un sinistro in area di Morata, invitato da una torre di testa di Inaki Williams, a trafiggere il portiere lusitano e a portare la Spagna alle Final Four di Nations League. E' invece Ricardo Rodriguez a vincere il 'derby' granata contro il compagno David Zima in Svizzera-Repubblica Ceca: un successo, quello per 2-1 a San Gallo firmato Freuler ed Embolo, che consente agli elvetici di chiudere al terzo posto il girone e condanna i cechi, a cui non basta il gol dell'ex Roma Schick al 44' e che sbagliano un rigore al 59' con Soucek, alla retrocessione in Nations B.

La Serbia di Vlahovic promossa: 2-0 alla Norvegia. In A anche la Scozia

A vincere il gruppo 4 di Nations League B, e a festeggiare la promozione alla serie superiore, è la Serbia di Stojkovic a discapito della Norvegia: con una folta 'colonia' di italiani (dal 1' Vlahovic e Kostic della Juve, Lukic e Milinkovic-Savic del Torino e Ilic del Verona, e con Jovic e Terzic della Fiorentina, Radonjic del Toro, Djuricic della Sampdoria e Lazovic del Verona inizialmente in panchina) la nazionale balcanica batte 2-0 ad Oslo Haaland e compagni. E' proprio il centravanti bianconero ad aprire le marcature al 42', battendo Nyland con un tap-in vincente su assist in area dal compagno di club Kostic. In avvio di secondo tempo è invece Mitrovic a confermare il suo sensazionale momento di forma raddoppiando con un piatto destro su assist di Ilic. Nello stesso gruppo invece a retrocedere è la Svezia: fatale il pareggio contro la diretta concorrente Slovenia, che chiude a +2 sugli avversari odierni. Sloveni che passano in vantaggio al 28' con il baby prodigio Sesko, che con sinistro al volo da copertina su assist dell'empolese Stojanovic beffa l'ex Roma e Cagliari Olsen al 28'. Al 42' però Forsberg regala l'1-1 ad Andersson con un preciso destro sul secondo palo, ma non basta agli scandinavi. Nel gruppo 1 invece finisce 0-0 lo scontro al vertice fra Ucraina e Scozia, con la squadra di Clarke che centra l'upgrade in Nations A chiudendo il girone in vetta con 13 punti, due in più di Malinovskji e compagni. Si salva invece l'Irlanda, che grazie al 3-2 con l'Armenia chiude penultima e condanna proprio la nazionale di Caparros alla retrocessione in C: irlandesi che si portano sul 2-0 grazie ai gol di Egan al 18' e di Obafemi al 52', ma Dashyan al 71' e Spertsyan al 73' pareggiano i conti. All'89' è però Brady a regalare il successo ad O'Shea e compagni su calcio di rigore. Giochi già fatti, infine, nel gruppo 2 vinto da Israele: finisce 1-1 infine fra Albania e Islanda, già certe del mantenimento della categoria visto il default della Russia: gli ospiti, in dieci dal 10' per l'espulsione di Gunnarsson, vanno ko sotto i colpi di Lenjani al 37' ma pareggiano al 97' con Anderson.

Vincono Grecia e Kosovo: doppietta per Muriqi

Già certa della promozione in Nations B, la Grecia batte 3-1 ad Atene l'Irlanda del Nord: a decidere il match i gol di Pelkas al 15', di Masouras al 55' e di Mantalos all'80'.Pari momentaneo firmato da Lavery al 18'. Si salva il Kosovo del difensore del Napoli Rrahmani e dell'ex Lazio Muriqi, che ringrazia i gol di Muslija, la doppietta di Rrudhani e quella proprio dell'attaccante ora al Maiorca e batte 5-1 Cipro: ciprioti al play-out.

