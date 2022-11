Nations League 2023, l'Olanda ospiterà le Final Four

NYON (SVIZZERA) - Sarà l'Olanda a ospitare per la prima volta le Final Four della Nations League. Dopo le edizioni 2019 e 2021 svolte rispettivamente in Portogallo e Italia, l'Esecutivo Uefa ha annunciato che le gare si svolgeranno nelle città di Rotterdam ed Enschede, con semifinali che si disputeranno il 14 e il 15 giugno 2023 e finali tre giorni dopo, il 18. Il sorteggio per gli accoppiamenti verrà effettuato a Nyon a gennaio, con data ancora da fissare. La competizione, oltre agli Oranje padroni di casa, vedrà protagoniste in campo anche l'Italia di Mancini, la Croazia e la Spagna finalista un anno fa.