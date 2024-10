Ucraina-Georgia, partita interrotta per alcuni minuti dopo un fallo su Dovbyk: ecco cosa è successo

Ucraina-Georgia fermata: cosa è successo

L'arbitro Weinberger ha fermato i giocatori prima della punizione, poiché i riflettori dello stadio Enea Poznan si erano spenti in un settore. Il direttore di gara ha chiesto ad entrambe le squadre il loro ok per proseguire nella sfida, con i riflettori saltati in una zona all'angolo. La Georgia si è radunata in panchina per decidere, mentre l'Ucraina è rimasta in campo. Alla fine, dopo circa nove minuti di gioco fermo, la sfida è ripartita.