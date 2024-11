Belgio-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Belgio-Italia, la cronaca

Ancora imbattuta in questo girone, l'Italia si presenta a Bruxelles con un'opportunità preziosa tra le mani. Un solo punto per accedere alla fase successiva della Nations League. Ma la Francia è a -1: vero che ci si giocherebbe tutto a San Siro, ma arrivarci con lo stesso vantaggio senza farsi scavalcare sarebbe una bella spinta. Il Belgio dalla sua ha l'ultima possibilità per evitare lo spareggio per non retrocedere.