Germania-Portogallo Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn o Rai

A poco meno di cinque anni dall'ultimo precedente, Germania e Portogallo tornano a sfidarsi in occasione della semifinale di Nations League , competizione che mette in palio un pass per il prossimo Europeo. Riflettori puntati sul talento di Wirtz e sul solito Cristiano Ronaldo , regolarmente convocato dal ct Martinez e intenzionato a puntare al Mondiale del 2026 con la sua nazionale.

Germania-Portogallo, l'orario

Germania-Portogallo andrà in scena oggi, mercoledì 4 giugno, alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dove vedere Germania-Portogallo in diretta tv

Germania-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Dove vedere Germania-Portogallo in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e TV8.it. Per quanto concerne le prime due piattaforme, le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la semifinale di Nations League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.