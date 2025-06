Germania-Portogallo diretta Nations League: segui la semifinale

Entra nel vivo la Nations League con l'inizio della final four. La Munich Football Arena, a quattro giorni di distanza dalla finale di Champions League, ospita la prima semifinale del torneo tra nazionali. Scendono in campo i padroni di casa della Germania contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La squadra di Nagelsmann arriva alla semifinale dopo aver eliminato l'Italia ai quarti, mentre i lusitani hanno battuto la Danimarca nel doppio confronto. Chi vincerà affronterà una tra Spagna e Francia, protagoniste della seconda semifinale di Nations League. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

21:54

43' - Wirtz ci prova con il destro

Il tedesco arriva al tiro con il destro, Diogo Costa blocca.

21:50

40' - Pestone di Wirtz su Bruno Fernandes

Brutto pestone (ma non cattivo) del tedesco sul giocatore dello United.

21:49

39' - Il match non si sblocca

Ritmi più blandi nel finale di primo tempo: per leggere tutte le statistiche della gara, CLICCA QUI!

21:32

21' - Diogo Costa si esalta ancora su Goretzka

Il portiere del Portogallo salva ancora il risultato, stavolta sul centrocampista tedesco.

21:29

19' - Woltemade impegna Costa, ma la Germania chiede un rigore

Pavlovic atterrato in area, ma l'azione termina con il turo di Woltemade che esalta i riflessi di Diogo Costa

21:25

15' - Ancora pericoloso Ronaldo

L'ex Juventus si accentra per andare al tiro con destro: pallone deviato sul fondo.

21:22

11' - Pedro Neto non inquadra la porta

Sgroppata del giocatore del Chelsea in contropiede: il suo mancino però termina alto.

21:17

7' - Cristiano Ronaldo va al tiro

Il capitano del Portogallo arriva al tiro da dentro l'area di rigore con il mancino: pallone leggermente deviato, Ter Stegen blocca in presa bassa.

21:14

4' - Buona chance per Goretzka

Goretzka, servito d Kimmich, non riesce ad impensierire Diogo Costa da dentro l'area di rigore.

21:11

1' - È cominciata Germania-Portogallo

Primo pallone di Germania-Portogallo giocato dai tedeschi.

21:06

Il momento degli inni

Prima quello del Portogallo, poi quello dei padroni di casa della Germania.

21:05

Kimmich premiato nel pre-partita

Il tedesco, premiato da Rudi Voller, arriva oggi a cento presenze in nazionale.

20:57

Match posticipato di almeno dieci minuti: ecco perché

La semifinale di Nations League tra Germania e Portogallo è stata posticipata di almeno dieci minuti a causa del maltempo.

20:45

Il possibile avversario in finale

Chi vincerà stasera se la vedrà contro la vincente di Spagna-Francia, l'altra semifinale della Nations League.

20:32

Leao in panchina: il motivo

Il giocatore del Milan partirà dalla panchina a causa di un attacco febbrile.

20:18

Dove vedere Germania-Portogallo

Dove vedere la semifinale di Champions League? CLICCA QUI!

20:05

La formazione ufficiale del Portogallo

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bernardo Silva; Trincão, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Ronaldo. Allenatore: Martinez

20:01

Germania, la formazione ufficiale

GERMANIA (3-4-3): Ter Stegen; Anton, Tah, Koch; Kimmich, Pavlovic, Goretzka, Mittelstädt; Sané, Woltemade, Wirtz. Allenatore: Nagelsmann

19:55

Ronaldo per replicare la vittoria del 2019

Più netto il percorso del Portogallo. Anche la squadra di Martinez è arrivata prima nel proprio gruppo della Lega contro Croazia, Scozia e Polonia. Ai quarti ha affrontato la Danimarca: spavento anche per i lusitani nella sconfitta all'andata per 1-0, ma senza storia il ritorno a Lisbona con il 5-2 finale, ma dopo i supplementari. Il Portogallo vuole tornare in finale di Nations League, turno che non raggiunge dal 2019, la prima edizione del torneo vinta proprio da Ronaldo e compagni

19:50

Da Dortmund a Monaco: prosegue il cammino di Nagelsmann

La Germania arriva alla final four di Nations League dopo il primo posto nel gruppo 3 della Lega A contro Olanda, Ungheria e Bosnia. Ai quarti la squadra di Nagelsmann ha eliminato l'Italia: prima vincendo a San Siro 2-1, poi pareggiando a Dortmund 3-3 con una rimonta clamorosa degli azzurri che hanno sfiorato i supplementari. Ora la partita di Monaco per conquistare la finale del torneo che i tedeschi non hanno mai vinto (gli unici tra le partecipanti alla Final Four).

19:45

Germania-Portogallo, cresce l'attesa

Tutto pronto alla Munich Football Arena: lo stadio di Monaco di Baviera, pochi giorni dopo la finale di Champions League, opsità la prima semifinale di Nations League tra Germania e Portogallo. Fischio d'inizio in programma alle 21.

Munich Football Arena - Monaco di Baviera