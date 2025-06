Spagna-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai

Spagna e Francia si sfidano in gara secca nella semifinale di Nations League, competizione che mette in palio un pass per il prossimo Europeo. Chi vince affronta in finale il Portogallo, che ha battuto la Germania 2-1 in trasferta in semifinale. La sfida tra le nazionali di De La Fuente e Deschamps promette gol e spettacolo: tutto pronto per la supersfida tra Yamal e Mbappé, ma non solo.