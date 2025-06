Germania-Francia Nations League oggi, orario e dove vederla in tv: Sky, Dazn, Mediaset o Rai

​Germania e Francia si sfidano nella finale per il terzo posto di Nations League . In semifinale i padroni di casa (i tedeschi) sono stati eliminati dal Portogallo, che ha vinto per 2-1, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Francia per 5-4. In attesa della finale , in programma a Monaco di Baviera, a Stoccarda le due formazioni si giocheranno il gradino più basso del podio.

Germania-Francia, l'orario

Dove vedere Germania-Francia in diretta tv

Dove vedere Germania-Francia in streaming

Germania-Francia è in programma oggi, domenica 8 giugno, alle ore 15 alla Stuttagard Arena di Stoccarda.Germania-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Cielo e Sky Sport Calcio.Servizio streaming attivo Rai Play, Sky Go, NOW. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Sky Go e NOW sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Nations League in diretta su CorrieredelloSport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.