lunedì 9 febbraio 2026
Sorteggio Nations League: data, orario, dove vederlo in tv e possibili avversarie dell'Italia

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei giorni
2 min
TagsNations LeagueItalia

Il 12 febbraio alle 18 a Bruxelles l’Italia scoprirà le avversarie della Nations League 2026/27. Il sorteggio della fase a gironi della Lega A è in programma nella giornata che ospiterà anche il 50° congresso ordinario della UEFA.

Nations League, il 12 febbraio il sorteggio della fase a gironi

Gli Azzurri, reduci dai quarti di finale nell’ultima edizione, saranno inseriti in seconda fascia insieme a Paesi Bassi, Danimarca e Croazia. In prima fascia figurano i campioni in carica del Portogallo, oltre a Spagna, Francia e Germania. Completano il quadro Serbia, Belgio, Inghilterra e Norvegia (terza fascia), mentre in quarta ci sono Galles, Cechia, Grecia e Turchia. Le sedici nazionali saranno suddivise in quattro gruppi da quattro squadre: ciascuna disputerà sei partite, tre in casa e tre in trasferta, tra settembre e novembre 2026. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio contro una seconda classificata della Lega B per mantenere la categoria. La fase a eliminazione diretta e gli spareggi si giocheranno a marzo 2027, mentre la Final Four è prevista dal 9 al 13 giugno 2027. Prima del sorteggio, l’Italia tornerà in campo il 26 marzo a Bergamo per la semifinale dei play-off mondiali contro l’Irlanda del Nord.

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio non sarà visibile in televisione, ma si potrà seguire in diretta streaming sul sito della UEFA (UEFA.com).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

