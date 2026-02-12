Sorteggio Nations League: dove vederlo, fasce e criteri. Per l’Italia rischio Norvegia
In giornata l’Italia scoprirà le avversarie della Nations League 2026/27. Il sorteggio della fase a gironi è in programma nella giornata che ospiterà anche il 50° congresso ordinario della UEFA.
Sorteggio Nations League, l'orario
Il sorteggio dei giorni di Nations League si terrà oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 18 al Brussels Expo Hall 3 di Bruxelles, in Belgio.
Dove vedere il sorteggio di Nations League in diretta tv
Il sorteggio dei gironi di Nations League sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.
Sorteggio Nations League, dove vederlo in streaming
Il sorteggio sarà visibile live in streaming solo su Rai Play. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login.
Nations League, le fasce del sorteggio e il programma
Fascia 1: Portogalo, Spagna, Francia, Germania;
Fascia 2: ITALIA, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia;
Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia;
Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia.
La Serie A 2026/27 inizierà il 23 agosto e, dopo le prime cinque giornate, osserverà una lunga pausa di tre settimane dal 21 settembre al 6 ottobre, con ripresa nel fine settimana del 10-11 ottobre. In autunno l’Italia sarà impegnata quattro volte: le ultime due gare del girone di Nations League si giocheranno nella consueta finestra di novembre. Le prime due classificate di ogni gruppo voleranno ai quarti di finale (in programma a marzo 2027), le terze disputeranno lo spareggio con le seconde della Lega B, mentre le quarte retrocederanno. Per gli Azzurri è la quinta partecipazione al torneo, con due semifinali raggiunte nelle precedenti quattro edizioni. Tra le insidie dell’urna anche l’Inghilterra, appena risalita in Lega A, e la Norvegia, entrambe inserite in terza fascia.
