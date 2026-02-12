Sorteggio Nations League: dove vederlo, fasce e criteri. Per l’Italia rischio Norvegia

Sorteggio Nations League, l'orario

Il sorteggio dei giorni di Nations League si terrà oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 18 al Brussels Expo Hall 3 di Bruxelles, in Belgio.

Dove vedere il sorteggio di Nations League in diretta tv

Il sorteggio dei gironi di Nations League sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Sorteggio Nations League, dove vederlo in streaming

Il sorteggio sarà visibile live in streaming solo su Rai Play. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login.