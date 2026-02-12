Nations League diretta sorteggio: scopri il girone dell'Italia LIVE

La testa dell'Italia e dei suoi tifosi è sui playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali . Ma, in attesa dello spareggio in programma il prossimo 26 marzo, gli azzurri del ct Gattuso si preparano a scoprire il proprio girone nella Uefa Nations League 2026-2027 . È tutto pronto a Bruxelles per il sorteggio , con l'Italia nella seconda fascia della Lega A e numerose insidie che possono capitare nel proprio gruppo. Segui il sorteggio (ore 18) in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:18

Inizia il sorteggio per le Leghe inferiori

Si parte dal sorteggio dei gironi delle Leghe B e C. Poi toccherà alla Lega A dell'Italia.

18:16

Sta per iniziare il sorteggio

Scorrono le immagini della passata edizione, con il trionfo del Portogallo. Tra pochi minuti inizierà il sorteggio, a partire dalle leghe Lega B e C.

18:12

Italia, i precedenti in Nations League

Per gli azzurri sarà la quinta partecipazione al torneo Uefa, con il miglior risultato fin qui di due semifinali raggiunte. L'Italia, però, a differenza di altre Nazionali non è mai stata retrocessa in Lega B.

18:02

Ci siamo, inizia la cerimonia a Bruxelles

Spettacolo di luci e musica per introdurre la cerimonia a Bruxelles: tra pochi istanti inizierà il sorteggio!

17:53

Italia, Gravina e Bonucci a Bruxelles

A rappresentare la Figc e l'Italia al sorteggio di Bruxelles ci sono il presidente Gabriele Gravina e Leonardo Bonucci.

17:43

Italia, il cammino in Nations League nella scorsa stagione

Il cammino dell'Italia nella scorsa edizione di Nations League si è interrotto ai quarti di finale, perdendo contro la Germania (1-2 all'andata, 3-3 al ritorno). Sulla panchina azzurra c'era ancora Luciano Spalletti.

17:36

Uefa Nations League, tutte le date del torneo

Il sorteggio avverrà oggi, giovedì 12 febbraio, ma bisognerà aspettare diversi mesi per l'inizio ufficiale della nuova edizione di Nations League. La prima giornata si giocherà tra il 24 e il 26 settembre. Poi seconda (27-29 settembre), terza (30 settembre-3 ottobre), quarta (4-6 ottobre), quinta (12-14 novembre) e ultima tra il 15 e il 17 novembre. I quarti di finali per la Lega A si giocheranno, poi, tra il 25 e il 30 marzo 2027, mentre le Finals sono in programma 9-13 giugno 2027.

17:30

Sorteggio Nations League, tutte le regole

Il sorteggio si conclude con l'estrazione della quarta e ultima pallina di Fascia 4 della Lega A, formando quattro gironi da quattro squadre, una per fascia. Stesse regole per la Lega B e C. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano direttamente per i quarti di finale, la terza invece dovrà disputare uno spareggio salvezza contro una delle seconde classificate della Lega B per restare in Lega A. La quarta e ultima classificata di ogni gruppo retrocederà direttamente in Lega B.

17:15

Italia, quante inside in Nations League: ecco i pericoli

I gironi della Lega A saranno fatti con una squadra da ciascuna fascia. Questo significa che l'Italia avrà nel suo gruppo una delle quattro semifinaliste della passata edizione, ovvero Portogallo, Spagna, Francia e Germania. Ma non solo: dalla terza fascia c'è il pericolo Inghilterra e Norvegia, dalla quarta c'è la Turchia di Montella.

17:06

Italia, tutte le squadre in Lega A

Lega A

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

17:02

Italia inserita nella seconda fascia della Lega A

L'Italia di Gattuso è inserita nella seconda fascia della Lega A, quella che contiene le squadre classificate dal 5° all'8° posto nella scorsa edizione.

17:00

Nations League, è il giorno del sorteggio: l'Italia aspetta

In attesa dei playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale, l'Italia aspetta di scoprire il risultato dall'urna di Bruxelles, che stabilirà il suo girone di Nations League. Tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale sul corrieredellosport.it

Belgio - Bruxelles