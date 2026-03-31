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Malore improvviso durante Croazia-Turchia U21: il ct turco crolla a terra

Malore improvviso durante Croazia-Turchia U21: il ct turco crolla a terra

Il tecnico Korkmaz collassa in campo dopo l'espulsione di un calciatore. Le sue condizioni...

Momenti di grande tensione nel corso della sfida tra la Croazia e la Turchia Under 21, valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria e disputata all'Opus Arena di Osijek. Egemen Korkmaz, tecnico della Turchia, ha subito un malore improvviso ed è stato trasportato con urgenza nel vicino ospedale.

Il problema al ct turco

L'episodio è accaduto al 36' minuto della prima frazione di gioco. Korkmaz si è sentito male subito dopo l'espulsione di Ege Tiknaz: si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della nazionale turca. Poco dopo si sono aggiunti anche i colleghi della Croazia. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito critiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Il comunicato della Federazione turca

La Federazione turca ha pubblicato un comunicato, aggiornando le condizioni di Korkmaz: "Il nostro allenatore della Nazionale Under 21, Egemen Korkmaz, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all'Opus Arena di Osijek. Korkmaz, che ha riportato un gonfiore alla testa a causa della caduta, ha ricevuto le prime cure dal nostro staff medico a bordo campo. È cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti. Gli auguriamo una pronta guarigione" si legge in un comunicato della Federazione turca.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Momenti di grande tensione nel corso della sfida tra la Croazia e la Turchia Under 21, valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria e disputata all'Opus Arena di Osijek. Egemen Korkmaz, tecnico della Turchia, ha subito un malore improvviso ed è stato trasportato con urgenza nel vicino ospedale.

Il problema al ct turco

L'episodio è accaduto al 36' minuto della prima frazione di gioco. Korkmaz si è sentito male subito dopo l'espulsione di Ege Tiknaz: si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della nazionale turca. Poco dopo si sono aggiunti anche i colleghi della Croazia. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito critiche.

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