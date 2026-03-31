Malore improvviso durante Croazia-Turchia U21: il ct turco crolla a terra
Momenti di grande tensione nel corso della sfida tra la Croazia e la Turchia Under 21, valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria e disputata all'Opus Arena di Osijek. Egemen Korkmaz, tecnico della Turchia, ha subito un malore improvviso ed è stato trasportato con urgenza nel vicino ospedale.
Il problema al ct turco
L'episodio è accaduto al 36' minuto della prima frazione di gioco. Korkmaz si è sentito male subito dopo l'espulsione di Ege Tiknaz: si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della nazionale turca. Poco dopo si sono aggiunti anche i colleghi della Croazia. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito critiche.
Il comunicato della Federazione turcaLa Federazione turca ha pubblicato un comunicato, aggiornando le condizioni di Korkmaz: "Il nostro allenatore della Nazionale Under 21, Egemen Korkmaz, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all'Opus Arena di Osijek. Korkmaz, che ha riportato un gonfiore alla testa a causa della caduta, ha ricevuto le prime cure dal nostro staff medico a bordo campo. È cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti. Gli auguriamo una pronta guarigione" si legge in un comunicato della Federazione turca.
Momenti di grande tensione nel corso della sfida tra la Croazia e la Turchia Under 21, valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria e disputata all'Opus Arena di Osijek. Egemen Korkmaz, tecnico della Turchia, ha subito un malore improvviso ed è stato trasportato con urgenza nel vicino ospedale.
Il problema al ct turco
L'episodio è accaduto al 36' minuto della prima frazione di gioco. Korkmaz si è sentito male subito dopo l'espulsione di Ege Tiknaz: si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della nazionale turca. Poco dopo si sono aggiunti anche i colleghi della Croazia. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito critiche.