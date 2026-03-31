Malore improvviso durante Croazia-Turchia U21: il ct turco crolla a terra

Momenti di grande tensione nel corso della sfida tra la Croazia e la Turchia Under 21 , valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria e disputata all'Opus Arena di Osijek. Egemen Korkmaz , tecnico della Turchia, ha subito un malore improvviso ed è stato trasportato con urgenza nel vicino ospedale.

Il problema al ct turco

L'episodio è accaduto al 36' minuto della prima frazione di gioco. Korkmaz si è sentito male subito dopo l'espulsione di Ege Tiknaz: si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari della nazionale turca. Poco dopo si sono aggiunti anche i colleghi della Croazia. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito critiche.