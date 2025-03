CARRARA - È finita con un pirotecnico tre a tre la sfida tra la Rappresentativa Under 20 LND e la Juventus alla sesta edizione della Viareggio Women’s Cup. Le ragazze di Marco Canestro hanno regalato uno spettacolo straordinario imponendosi con autorità contro la Juventus guidata da Bruzzano e che vanta un palmares di prestigio: sono state le campionesse della prima e seconda edizione del Torneo e partivano da favorite, ma le azzurrine Lnd hanno ribaltato ogni pronostico con una prestazione di altissimo livello. Match bellissimo che ha tenuto le tribune con il fiato sospeso per tutti gli ottanta minuti. Nel primo tempo, partono subito in attacco, Pisoni (Trento) lavora bene il pallone sulla destra che arriva tra i piedi di Miglionico (Moncalieri) che firma la sua prima rete del Torneo. Ma Ferraresi coglie di sorpresa Nembrini (Livorno) e pareggia subito il conto. Il capitano Licari (Frosinone) fa un ottimo lavoro insieme a Rieppi (Roma CF), De Muri (Real Vicenza) ci prova, perde l’occasione. Fant e Di Gesualdo difendono l’area. Al 32’ arriva il raddoppio di Termentini che viene comunque contestato per una trattenuta in area di rigore, ma arriva anche il gol di Zamboni. Nella ripresa tutto cambia, la selezione Lnd si presenta ancora più determinata. De Muri (Real Vicenza) accorcia subito le distanze spedendo in rete la sfera dopo la traversa colpita da Antonelli del Trastevere, e proprio lei, il numero 10, che cala il tris e fa esplodere di gioia la panchina azzurra. Oltre il risultato con grinta, qualità e determinazione, la Rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti ha saputo dominare la partita, mettendo comunque in difficoltà le avversarie dal primo all’ultimo minuto mettendo in evidenza qualità tecniche e preparazione all'altezza di competizioni importanti. Nella rosa bianconera era presente anche Marzia Piermarini, ex giocatrice della Rappresentativa U17 LND che ha partecipato al Torneo della Pace Women (2024) in Umbria segnando il gol in finale contro il Parma.

Ai microfoni il tecnico Marco Canestro ha commentato: «Sono contento del risultato raggiunto, a prescindere da quello che sarà l’esito delle altre partite. Noi abbiamo lavorato molto bene e contro avversarie difficili di grandissimo rispetto come la Juventus. Faccio i complimenti a tutte le ragazze, sia a chi ha giocato ieri che oggi, perché non si sono risparmiate neanche per un metro anche con grandi difficoltà fisiche. A loro un grande applauso!» Anche il capitano Denise Licari (Frosinone) ha espresso parole emozionate verso le compagne: «È stata una partita bellissima, il motto della Rappresentativa è sempre stato quello di non mollare mai, di giocare fino all’ultimo secondo. Scendere in campo con la Juventus non è un evento da tutti i giorni, però abbiamo dimostrato che non c’è bisogno di avere uno stemma per dimostrare la professionalità. Vogliamo arrivare fino in fondo, domani faremo il tifo per la Spal».

Per decidere chi andrà in finale occorre attendere il risultato di Juve-Spal con le bianconere che devono vincere con otto gol di scarto per superare in classifica la Rappresentativa Lnd.