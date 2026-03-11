Women’s Cup: Rappresentativa Lnd, buona la prima



CARRARA - Un esordio con la vittoria per la Rappresentativa Nazionale femminile LND che ha fatto il suo debutto alla settima edizione della Viareggio Women’s Cup. La prima gara disputata sul campo “Duilio Boni” di Carrara, le ragazze di mister Canestro hanno superato per 2-1 le rossonere del Milan Primavera con i gol di Letizia Muscella e Giada Moschetto.

LA GARA. Parte forte la Rappresentativa Lnd. Pisoni prende subito velocità e, con uno scatto fulmineo, punta la porta creando la prima grande occasione della partita, fermata però dall’intervento di Belloli. L’azione prosegue con la rifinitura di Lucchetta, poi Costisella e Moschetto provano a sviluppare la manovra, ma il Milan riesce a chiudere con Venturini. Falzone si dimostra sempre attenta nel fermare le avversarie nella zona più pericolosa del campo. Costisella e Lucchetta lavorano bene in costruzione, mentre un contrasto dell’esterno destro Falzone su Lupatini interrompe il gioco per qualche minuto.

APRE MUSCELLA - Con il passare dei minuti si aprono gli spazi. Arriva un calcio di punizione per il fallo commesso da Costisella: Taddei prova la conclusione di destro, ma il tiro non trova lo specchio della porta. Ruocco e Pisoni continuano a pressare la difesa avversaria, mentre Stendardi non riesce a sfruttare una buona occasione. Pisoni si distingue ancora con un ottimo lavoro in fase offensiva e, poco dopo, arriva la svolta: Muscella lascia partire una bordata dalla distanza che si insacca in rete. Le rossonere provano a reagire, ma i guantoni di Moschetto si fanno trovare pronti.

RADDOPPIO DI MOSCHETTO - La selezione azzurra riparte con decisione e al 27’ è ancora Giada Moschetto a trovare la via del gol, firmando il raddoppio.

STENDARDI IN RETE - Nella ripresa il Milan cerca di recuperare. La pressione cresce e i ritmi diventano sempre più intensi, al 3’ le rossonere sorprendono Moschetto tra i pali e Stendardi accorcia le distanze. La nostra selezione ha una difesa di alto livello con le avversarie che fanno pressing. Lucchetta prova a calciare, Vagnoni colpisce d’esterno ma il tiro viene deviato da Belloli. Gioca all’indietro la rappresentativa, palle lunghe e tanta corsa. Moschetto tra i pali sempre molto bene posizionata, braccata dalle rossonere che salva la rete con una gran parata. Gli ultimi minuti sembrano infiniti, prima del triplice fischio Lucchetta riceve la fascia da capitano da Pisoni.

CANESTRO E LO PRESTI - Il selezionatore Marco Canestro a fine gara ha espresso parole di grande soddisfazione: «L’importante per noi è partecipare a questi confronti di crescita, cercando di stare in gara il più possibile. Sono state bravissime, sicuramente oltre le aspettative e sono sicuro che neanche il Milan si aspettava da noi una prestazione del genere. Domani le ragazze contro le statunitensi devono stare serene e scendere in campo con lo stesso spirito di oggi». Anche il capo delegazione Santino Lo Presti ha elogiato le ragazze per il livello agonistico dimostrato in campo ricordando sempre l’importanza di questo Torneo per la propria visibilità. Complimenti che ha esteso al mister Canestro e all'intero staff."

OGGI SI REPLICA - La seconda partita è in programma con le statunitensi del Westchester United oggi alle 14.30 sul terreno di gioco “Duilio Boni” di Fossone – Carrara. Il match potrà essere seguito in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

Programma – 7ª VIAREGGIO WOMEN’S CUP

Girone 1 - Classifica: Juventus 6*; Fiorentina, Livorno 0.

Girone 2 - Classifica: Milan*, Rappresentativa U20 Lnd 3; Westchester United (USA) 0.

* una gara in più

Calendario e risultati

1ª giornata - 10 marzo 2026

Milan-Rappresentativa LND 1-2

2ª giornata - 11 marzo 2026

Westchester United-Rappresentativa LND

Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

Finali - 12 marzo 2026

5°/6° posto: Monteverdi Marittimo (PI) / Campo sportivo “Scirea” (ore 14.30)

3°/4° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)

1°/2° posto: Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)

Le convocate. della Rappresentativa Lnd

Portieri: Milena Kocina (Sacilese), Martina Moschetto (Erbusco). Difensori: Giuliana Falzone (Palermo FC), Giuliana Leto (Palermo FC), Sara Frecchiami (Villa Valle), Fiamma Lucchetta (Trento Academy), Alessia Ruocco (Roma CF), Michela Venturini (Academy Calcio Pavia), Nicole Battocchio (Pro Sesto). Centrocampisti: Giulia Zucchini (Uesse Sarnico), Elena Ferraro (Riccione), Maria Cristina Centini (Roma CF), Miriam Giovanna Morabito (Segato), Letizia Muscella (Pineto), Tina Costisella (Sudtirol), Giovanna Mandara (Grifone Gialloverde). Attaccanti: Benedetta Polato (Azalee Solbiatese), Stella Vagnoni (Pineto), Giulia Gallo (Roma CF), Sara Isabel Pisoni (Villorba Treviso), Giada Moschetto (Erbusco), Mikaela Marino (Pro Sesto). Allenatore: Marco Canestro

Staff: Ettore Pellizzari (consulenza di presidenza), Massimo Piscedda (responsabile area tecnica), Santino Lo Presti (capo delegazione), Patrizia Cottini (segretario Dipartimento Calcio Femminile), Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo/segretario), Giorgio Rosati (segreteria organizzativa), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore dei portieri), Antonio Strazzeri (preparatore atletico); Eugenio Muzzì (fisioterapista); Piergiovanni Andreani (medico), Walter Ciolli (magazziniere); Nicolò Caira (ufficio media); Vita Locantore (ufficio stampa e comunicazione)