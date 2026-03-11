Women’s Cup: la Rappresentativa Lnd vola in finale

WESTCHESTER UNITED (4-3-3): Rivera;Woodruff; Minatel, Riveiro, Minatel A., Howard, Cuellar, Rodriguez Culquicondor, Cambareri, Perez, Moretto. A disp. De Lorenzo, Lemanowicz, Runa, CrenShaw, Rodrigues. All.: Corrado.

RAPPRESENTATIVA LND(4-3-3): Kocina; Frecchiami, Venturini, Leto, Lucchetta; Ferraro (5’ st Costisella), Morabito (20’ st Mandara), Zucchini (20’st Muscella); Marino (1’st Polato), Pisoni (7’st Moschetto), Vagnoni (12’st Gallo). A disp. Moschetto, Falzone, Battocchio, Ruocco, Centini. All.: Canestro

ARBITRO: Baldi di Viareggio.

Guardalinee: Sanzò-Intermite.

AMMONITA: Minatel (WU).

CARRARA - La Rappresentativa Nazionale Under 20 della Lega Nazionale Dilettanti conquista la finale della settima edizione della Viareggio Women’s Cup. Le ragazze allenate da Marco Canestro, dopo il successo all’esordio contro il Milan Primavera (2-1), questo pomeriggio hanno chiuso a reti inviolate il match contro le statunitensi del Westchester United nella seconda giornata del torneo, staccando così il pass per la finale per il primo e secondo posto contro la Juventus Primavera. Per la Rappresentativa si tratta di un ritorno in finale nel torneo. Nel 2023 e 2024 la Rappresentativa aveva infatti raggiunto l’atto conclusivo della competizione affrontando il Milan, mentre nell’edizione 2025 si era fermata al terzo posto proprio dopo la sfida contro il Westchester United nella finale per il terzo e quarto posto. Quest’anno le ragazze di Canestro tornano quindi a giocarsi il titolo nella prestigiosa competizione giovanile. Nella sfida decisiva del torneo le ragazze di Canestro affronteranno ora la Juventus Women, una delle realtà più competitive del panorama giovanile femminile. Per la selezione della Lega Nazionale Dilettanti sarà l’occasione per provare a conquistare il titolo e coronare il percorso nel torneo viareggino dopo due edizioni sempre da protagonista. La finale è in programma con le bianconere domani 12 marzo alle ore 15 sul terreno di gioco dello Stadio Bresciani di Viareggio. Il match potrà essere seguito in diretta su Rai Play mentre il venerdì in differita su Rai Sport (canale 58). La telecronaca con Tiziana Alla e Katia Serra.

LA GARA - Il primo tempo si chiude con diverse occasioni per il gruppo LND. Dopo pochi minuti, palla lunga per il capitano Pisoni, che si scontra con l’estremo difensore Rivera. Venturini, Leto e Lucchetto gestiscono bene il pallone sotto il pressing delle americane. Bello il dribbling di Morabito, fermata però da Rodriguez. La gara è molto fisica: le americane spingono sui contrasti, mentre le ragazze di Canestro provano a mantenere il possesso. Pisoni subisce un duro intervento e non riesce a sfruttare una seconda occasione, con la conclusione che termina alta. Punizione per il Westchester, ma la barriera azzurra respinge. Poco dopo Vagnoni si ritrova a tu per tu con Rivera, senza però concretizzare. Si riparte dal fondo: ancora Pisoni prova a rendersi pericolosa, ma resta a terra dopo un contrasto con il portiere. Rimessa laterale di Lucchetta verso Marino, ma la palla è troppo alta e l’azione sfuma. Nella ripresa Pisoni subisce un altro intervento duro. Calcio di punizione battuto da Ferraro senza esito. La partita prosegue tra rimbalzi difficili e contrasti ruvidi delle statunitensi. Le ragazze di Canestro faticano a trovare ritmo e spazi. Buona occasione per Moschetto dopo una bella manovra offensiva. Con i cambi aumenta la pressione: Mandara ci prova ma manda alto sopra la traversa, mentre Costisella tenta dalla distanza senza trovare lo specchio. La gara si

Calendario e risultati

1ª giornata - 10 marzo 2026

Milan-Rappresentativa LND 1-2

2ª giornata - 11 marzo 2026

Westchester United-Rappresentativa LND 0-0

Finale - 12 marzo 2026 (ore 15)

Rappresentativa U20-Juventus Primavera

Stadio “Bresciani” - Viareggio (LU)

Le convocate della Rappresentativa Lnd

Portieri: Milena Kocina (Sacilese), Martina Moschetto (Erbusco). Difensori: Giuliana Falzone (Palermo FC), Giuliana Leto (Palermo FC), Sara Frecchiami (Villa Valle), Fiamma Lucchetta (Trento Academy), Alessia Ruocco (Roma CF), Michela Venturini (Academy Calcio Pavia), Nicole Battocchio (Pro Sesto). Centrocampisti: Giulia Zucchini (Uesse Sarnico), Elena Ferraro (Riccione), Maria Cristina Centini (Roma CF), Miriam Giovanna Morabito (Segato), Letizia Muscella (Pineto), Tina Costisella (Sudtirol), Giovanna Mandara (Grifone Gialloverde). Attaccanti: Benedetta Polato (Azalee Solbiatese), Stella Vagnoni (Pineto), Giulia Gallo (Roma CF), Sara Isabel Pisoni (Villorba Treviso), Giada Moschetto (Erbusco), Mikaela Marino (Pro Sesto). Allenatore: Marco Canestro.

Staff: Ettore Pellizzari (consulenza di presidenza), Massimo Piscedda (responsabile area tecnica), Santino Lo Presti (capo delegazione), Patrizia Cottini (segretario Dipartimento Calcio Femminile), Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo/segretario), Giorgio Rosati (segreteria organizzativa), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore dei portieri), Antonio Strazzeri (preparatore atletico); Eugenio Muzzì (fisioterapista); Piergiovanni Andreani (medico), Walter Ciolli (magazziniere); Nicolò Caira (ufficio media); Vita Locantore (ufficio stampa e comunicazione)