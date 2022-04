Skriniar, un muro anche per Fifa 22

Se fosse un supereroe, Milan Skriniar vestirebbe i panni de La Cosa nei Fantastici Quattro. Un fisico granitico capace di rimbalzare chiunque e lasciare a secco anche il capocannoniere della Serie A, quel Dusan Vlahovic che in 29 presenze ha già timbrato il cartellino 21 volte . Nella muraglia eretta dall’Inter nella trasferta di Torino contro la Juventus il contributo di Skriniar è stato fondamentale. L’ex Samp, con De Vrij fuori per un infortunio, si è adattato alla perfezione al centro della difesa di Simone Inzaghi.

Skriniar il riconoscimento arriva da Ea Sports

La sua prestazione, intanto, è stata premiata da Fifa 22. Ea Sports, infatti, lo ha schierato nel Team of the Week numero 29. Allo slovacco è stato riconosciuto un piccolo potenziamento sull’overall totale: da una base di 86, Skriniar è salito un gradino più in alto ad 87. La versione normale del centrale nerazzurro può essere acquistata ad una cifra vicina ai 20.000 crediti, mentre la sua carta If vale 50.000 crediti. Non i soliti prezzi astronomici a cui siamo abituati per i top player come Virgil van Dijk del Liverpool, ma sicuramente un ottimo innesto in caso di rose low budget.

Le altre carte presenti su Fifa 22

C’è, in ogni caso, un’altra carta speciale di Skriniar presente su Fifa 22. Durante il Black Friday, Electronic Arts aveva annunciato l’uscita di un team speciale denominato Signature Signings. Tra De Bruyne e Marcos Llorente, era riuscito a farsi spazio anche il difensore slovacco. Oltre ad una valutazione piuttosto alta, si acquista in media per 80.000 crediti, ad oggi è la sua carta migliore grazie ad un overall di 88.