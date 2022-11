Mondiali Qatar: vincerà l'Argentina. Il pronostico del simulatore infallibile

Manca poco ormai all’inizio dei Mondiali di calcio. La massima competizione internazionale, che si disputerà per la prima volta in Qatar , aprirà i battenti domenica 20 novembre con i padroni di casa attesi dall’Ecuador. In questi giorni di attesa, intanto, impazzano i pronostici e l’episodio più curioso arriva direttamente dai videogiochi e da Fifa 23 .

Argentina sul tetto del mondo

Gli sviluppatori di Electronic Arts, sfruttando i ranking aggiornati dei calciatori con l’introduzione della modalità gratuita World Cup, hanno simulato l’intera competizione all’interno del videogioco. Secondo Fifa 23, ad alzare al cielo la coppa ci penserà l’Argentina. Un pronostico importante per la software house, con Lionel Messi finalmente sul tetto del mondo con la sua nazionale.

Messi trascinatore

A giudicare dalla simulazione di Electronic Arts, l’Argentina incontrerà sulla sua strada il Brasile nella finale dopo aver superato la Francia in semifinale. L’ultimo atto del Mondiale vedrà l'Albiceleste di Scaloni imporsi di misura 1-0 su Neymar e compagni. A prendersi la scena, invece, ci penserà Lionel Messi: otto reti nell’arco dell'intero torneo, la Scarpa d’Oro e il premio di migliore giocatore.

I precedenti di Electronic Arts

Le previsioni di Electornic Arts, intanto, non sono da sottovalutare. Nel 2010, infatti, il publisher aveva correttamente predetto la vittoria della Spagna, per poi indovinare il trionfo della Germania nel 2014 e quello della Francia nel 2018. La stessa Argentina, inoltre, è stata identificata come vincitrice da un algoritmo realizzato da Bca Research, che ha previsto la conquista del trofeo da parte di Messi e compagni in una sfida all’ultimo gol contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.