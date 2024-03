Twitch Italia, Piz sale in classifica

Rispetto a gennaio 2024 il mese di febbraio ha avuto una leggera inflessione nel numero generale di utenti che hanno guardato Twitch, la piattaforma di live streaming di Amazon. Al di là del minor numero di giorni fisiologici del mese, sono quasi 4 milioni le ore viste in meno e febbraio rispetto al mese precedente secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social. L’analisi, che mette in evidenza l’average minute viewers degli streamer italiani più seguiti, stila una classifica dei primi 10 alla cui testa si trova sempre, come ormai consuetudine, Gianmarco Tocco “Tumblurr” con 1,7 milioni di ore viste ma soprattutto 19.186 viewers contemporanei nel minuto medio. Quattro volte il dato del secondo, Dario Moccia, fermo a 5.397. Sul gradino più basso del podio Francesco Marzano con “appena” 4.481 average minute live viewers ma con oltre 1 milione di ore viste, quasi il doppio di Dario Moccia.

Il resto della classifica

La debacle più eclatante del mese di febbraio appartiene a Cristiano Spadaccini, in arte Zano, che “cade” dal podio in cui era stabilmente presente alla nona posizione, perdendone sei. Per lui 2.371 spettatori nel minuto medio, esattamente 8 in meno di Francesco Cilurzo “Cydonia” che ritorna in Top 10 dopo alcuni mesi. Dal quarto posto al settimo troviamo nomi già conosciuti e visti nelle classifiche precedenti, seppur con ordini differenti. Riccardo “Piz” Pizzinelli e Simone Buratti “Grenbaud” guadagnano due posizioni, salendo rispettivamente al quarto e quinto posto ai piedi del podio. Due posizioni anche per Karim Musa mentre Emanuele Nocera “ManuuXO” ne perde una. Chiude la classifica una conferma: Dario Ferracci “Moonryde”, giocatore di Warzone e altri titoli videoludici.