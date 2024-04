Rivoluzione Twitch Italia: tre new entry nella Top 10

Lieve flessione per i canali italiani di Twitch nel mese di marzo. Nonostante siano state trasmesse più ore rispetto a febbraio, il numero di ore viste dagli utenti è sceso, seppur di poco. In particolare l’Average Minute Live Viewers, il dato preso come riferimento secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore Social, è sceso di oltre 3.000 unità da 85.602 a 82.184, registrando un -4%. Sulla classifica che viene stilata ogni mese degli streamer più seguiti, invece, ci sono stati tanti cambiamenti ma, come ormai abbiamo imparato, non in vetta.