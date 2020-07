Anche il Golf si fa virtuale: ecco il The e-Open

Esattamente un mese fa il Tour de France annunciava l'avvio della controparte virtuale della sua competizione: oggi, invece, a fare ciò è l'importantissima competizione britannica di golf The Open Championship, il più antico dei quattro Major esistenti nel mondo del golf (la prima edizione si svolse nel 1860) nonchè l'unico Major ad essere di norma svolto al di fuori degli Stati Uniti.

Di norma, appunto: quest'anno infatti la competizione è stata annullata forzatamente a causa dell'emergenza economica globale, ma anche in questo caso una soluzione per non lasciare a bocca asciutta tutti gli appassionati di golf del globo è arrivata dagli Esports.

Proprio il The Open ha lanciato l'edizione virtuale del suo campionato, denominata The e-Open e realizzata in collaborazione con il colosso della finanza globale Mastercard.

Organizzato su tre mesi, il The e-Open si svolgerà sulla piattaforma virtuale Topgolf's World Golf Tour, un software di gioco gratuito disponibile online che darà la possibilità ai suoi 28 milioni di utenti di competere per aggiudicarsi un esclusivo ingresso alla 149° edizione del The Open (quello "vero") in programma per il 2021, con tanto di volo, hotel, biglietti e vitto inclusi.

Come si legge sul sito del The e-Open, "questo innovativo torneo fornirà una piattaforma su scala globale che potrà attrarre videogiocatori e fan del golf da tutti gli angoli del mondo".

Topgolf's World Golf Tour è un punto di riferimento tra i simulatori di golf e non è la prima volta che la piattaforma si cimenta in sfide così lungimiranti: già nel 2019, infatti, Topgolf aveva fatto squadra con l'European Tour e DreamHack Sports Games per organizzare l'European eTour, una serie di competizioni che sarebbe dovuta consistere in sei eventi che avrebbero avuto luogo in parallelo agli eventi dell'European Tour 2020 di Golf.