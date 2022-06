Apex Legends eSport: quest'anno le competizioni saranno dal vivo

L'ALGS Championship sarà la punta dell'iceberg di una scena eSportiva che non smette di crescere. All'inizio di questo mese, gli ALGS Split 2 Playoffs di Stoccolma, in Svezia, hanno battuto i record di audience di tutti i tempi in tutti i precedenti eventi EA Esports. La finale dei playoff, poi, ha registrato un'audience media al minuto (AMA) di oltre 539mila spettatori tra i watch party e i canali ufficiali di trasmissione. Gli spettatori hanno consumato più di 10,3 milioni di ore di contenuti live durante i tre giorni del torneo. Il marchio Apex Legends ha inoltre recentemente festeggiato importanti traguardi, tra cui l'attesissimo lancio di Apex Legends Mobile e l'uscita della Stagione 13 Eroi su console e PC.

"Portare ALGS alla PNC Arena è un'importante pietra miliare per il marchio Apex e indica la continua crescita del titolo nella scena competitiva", ha dichiarato John Nelson, Sr. Director e Commissioner, Apex Legends Esports di EA. Direttore e Commissario di Apex Legends Esports presso EA. "L'ALGS Championship è una vera e propria celebrazione del fandom e non vediamo l'ora di offrire la prima esperienza di ALGS Championship dal vivo alla nostra comunità di giocatori e agli abitanti di Raleigh".

La PNC Arena ospiterà 40 tra le migliori squadre di Apex Legends del mondo, distribuite in cinque regioni, che si contenderanno la loro parte del montepremi di 2 milioni di dollari e l'ambito titolo di campione delle ALGS. Per la prima volta, la community potrà riunirsi per tifare le proprie squadre preferite dal vivo in uno spazio da 700mila metri quadrati. A completare la competizione, il campionato ALGS offrirà un'esperienza di intrattenimento interattivo per il pubblico online con Twitch drops, contenuti esclusivi e altro ancora. Vi racconteremo tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti le ALGS quando saranno resi noti nelle prossime settimane.