Warzone 2.0: tutti i miglioramenti in arrivo con la Stagione 2

Warzone 2.0 ha avuto un lancio discreto con pochi bug e tante novità, molte delle quali non sono piaciute ai giocatori più devoti. Dal Gulag 2v2 agli zaini passando per le armature a una piastra, ci sono molte cose che la fanbase vorrebbe che tornassero com'erano e Activision gli ha dato ascolto. Con la Stagione 2 di Warzone 2.0 in uscita il 15 febbraio, infatti, arriveranno non pochi cambiamenti tanto al battle royale quanto al multiplayer e alla DMZ.

Addio carceriere, bentornata bandiera

A noi era piaciuto al lancio ma dobbiamo ammettere che, già un mesetto di gioco dopo, il gulag 2v2 e il carceriere ci avevano stufato. L'npc armato fino ai denti che garantisce a tutti la libertà è una meccanica buona sulla carta ma noiosa e frustrante in pratica. Con la stagione 2 tornerà il classico gulag 1v1 con la zona di cattura della bandiera a fare da spareggio. Aspettatevi anche molte più armi grazie all'arrivo di fucili d'assalto, LMG e mitragliette, niente fucili a pompa purtroppo.

Saremo tutti più ricchi

Un'altra lamentela che l'intera community ha sollevato negli ultimi 2 mesi è stata la diffusa scarsità del denaro contante tra le vie di Al Mazra. Nella Stagione 2 Warzone 2.0, i Contratti vi ricompenseranno con un po' meno dollari ma verrà aumentata la frequenza di ritrovamento delle banconote in giro per la mappa insieme alla quantità disponibile in ciascun ritrovamento. Nei registri di cassa, per esempio, troverete sempre un minimo di 500 dollari mentre dai drop tradizionali non ne usciranno mai meno di 800.

Niente più taglie di zaino e di corazza

Un'altra meccanica buona sulla carta ma frustrante in pratica è quella delle diverse taglie per lo zaino e per la corazza. Con la seconda stagione tutti inizieranno con la stessa dimensione di zainetto, che resterà fissa, e con un corpetto capace di ospitare tre piastre di armatura. Gli sviluppatori dicono che questi cambiamenti verranno introdotti anche per combattere gli accumulatori di equipaggiamento. Se vi è capitato di giocare nelle ultime settimane, infatti, avrete incontrato almeno una volta un avversario con 3 o 4 siringhe per l'autorianimazione, un comportamento decisamente frustrante.

Rivoluzione ai Loadout

Avere le proprie armi e il proprio equipaggiamento è fondamentale, per questo la Stagione 2 di Warzone 2.0 ha in programma di rendere i loadout più accessibili e più personalizzabili. Per prima cosa, durante ogni match ci saranno 2 eventi pubblici in cui le casse d'equipaggiamento verranno lanciate sulla mappa. Poi, il costo della granata fumogena per ricevere il proprio loadout verrà ridotto e, infine, potrete scegliere i perk individualmente senza fare più affidamento sui pacchetti preconfezionati.

DMZ: novità e aggiustamenti

Ha certamente colto i giocatori di sorpresa ma quando è stata annunciata, la modalità DMZ è riuscita a crearsi una sua base di fan grazie alle sue meccaniche da Extraction Shooter. per rendere la modalità più accessibile e al contempo rinnovarla, alcuni cambiamenti importanti verranno introdotti con la Stagione 2. Per prima cosa l'AI sarà un po' più tranquilla sbagliando qualche colpo in più e dando ai giocatore la possibilità di lasciarsi aggirare. Poi ci sarà più equipaggiamento nelle vicinanze dei punti di respawn in modo da non dover mai affrontare un combattimento solo con l'arma di partenza. Anche le missioni riceveranno degli aggiustamenti con l'obiettivo di far sbloccare il secondo slot di armi assicurate (quindi recuperabili) più in fretta. Dulcis in fundo è arrivata la conferma che una nuova mappa è in arrivo con tanto di missioni dedicate. Gli sviluppatori hanno anche promesso una "maggiore stabilità del gioco" che, soprattutto su pc, tende ancora a crashare facendo perdere tutti i progressi di una determinata partita.

Il Multiplayer di Modern Warfare 2

Anche chi ha speso 70 euro per portarsi a casa multiplayer e campagna di Modern Warfare 2 riceverà un bel po' di miglioramenti alla sua esperienza di gioco. Per prima cosa l'audio, infinito generatore di problematiche soprattutto su Pc, riceverà un ampio fix per risultare più chiaro e intellegibile. Non sappiamo ancora i dettagli ma è confermato che molte armi e la velocità di attivazione/refresh di molte abilità verranno ribilanciate per la Stagione 2, vi aggiorneremo appena ne sapremo di più. A tutti i fan della cara vecchia modalità veterano, poi, farà piacere sapere che HARDCORE farà il suo ritorno con il prossimo aggiornamento. Se sceglierete di affrontarla, preparatevi a una modalità con pochissime indicazioni nell'HUD, il fuoco amico e delle armi che fanno veramente male.

- di Riccardo Lichene