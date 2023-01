eSuperCup, gioia Monza: battuta la Juventus

Un primo assaggio in attesa della portata principale. Dopo il Draft & Media Day , in archivio anche la Ea Sports eSuperCup , torneo ad eliminazione diretta che ha visto ai nastri di partenza tutte le squadre della eSerie A. È la Cenerentola Monza ad essere incoronata nel primo ballo della stagione. Una coppia, quella composta da Vecchione e Cacciapuoti, ben assortita. I due player, dopo aver superato in rapida successione Fiorentina (2-1) e Lecce (1-0), hanno mandato al tappeto anche la sorpresa Torino in semifinale (4-2).

Epilogo amaro per la Juventus

La consacrazione definitiva, però, è arrivata in finale contro la Juventus. I bianconeri con la loro difesa bunker, infatti, sembravano la squadra da battere, visti i successi netti su Cremonese (4-0), Hellas Verona (3-0) e Salernitana (1-0). L’ultimo atto, in ogni caso, si è giocato sempre sul filo dell’equilibrio. Solo un gol all’ultimo respiro ha permesso ai brianzoli di portare a casa la vittoria 2-1 nel match di andata. Accusato il colpo, nella gara di ritorno, è la Juventus a scattare meglio dai blocchi. Il Monza, però, si conferma avversario ostico e risponde colpo su colpo alle due reti bianconere. Nel finale Fabio Denuzzo e Danilo “Danipitbull” Pinto ci provano in tutti i modi, ma non c’è niente da fare. Il 2-2 finale inchioda la Juventus e fa gioire il Monza, che può festeggiare la vittoria della Ea Sports eSuperCup.

Le dichiarazioni

“Siamo molto contenti per questa vittoria – ha ammesso Lucio “Hhezers” Vecchione – abbiamo sofferto un po’ la pressione all’inizio. Sapevamo di avere buone possibilità, ma le vittorie non sono mai scontate”. Soddisfatto anche Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti: “C’è tanta sintonia tra me e Lucio – le sue parole -, puntiamo a ripeterci anche nei prossimi eventi. A partire dalla eSerie A, dove vogliamo essere protagonisti”.

Torino tra le sorprese

La competizione, intanto, è servita anche per sondare il territorio in vista delle eSerie A. Tra le sorprese della competizione, spazio per il Torino. I granata con Francesco “JustVirgil” Allocca e Valerio Monti hanno scombussolato gli equilibri della eSuperCup. Giornata da dimenticare, al contrario, per il Lecce. Una falsa partenza per il campione in carica della eSerie A Francesco “Obrun” Tagliafierro, che in coppia con Nello “Hollywood285” Nigro non è riuscito a centrare il double. Dopo la vittoria sul Sassuolo per 2-1, i giallorossi hanno pescato un due di picche dal mazzo di carte del Monza campione.