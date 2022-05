eFootball 2022: ecco quando tornerà online e cosa ci sarà di nuovo

eFootball 2022 è andato offline il 30 giugno entrando in bozzolo da cui uscirà alla mezzanotte del 2 giugno con ancora più funzionalità e importanti cambiamenti al gameplay. L'update 1.1.0 è il primo passo del simulatore sportivo di Konami dopo l'uscita ufficiale di aprile che ha rimediato al disastro di settembre.

eFootball è ufficialmente anche mobile

Konami non vuole lasciare i suoi player a bocca asciutta mentre la manutenzione è in corso quindi, anche in queste ore di down è possibile giocare partite amichevoli da 10 minuti. Uno degli aggiornamenti più importanti, però, arriva sotto forma dell'aggiornamento della versione mobile che è già disponibile per l'app eFootball PES 2021 Season Update. Playtester d'eccezione è Gerard Piquet, difensore del Barcellona, che, controller alla mano, ha provato in anteprima tutte le nuove funzionalità in arrivo.

The maintenance period for the eFootball™ 2022 version 1.1.0 has began today. pic.twitter.com/8Iy8TtUsKV — eFootball (@play_eFootball) May 30, 2022

Le novità in arrivo su eFootball 2022

Il primo beneficiario di tutta questa manutenzione è la modalità Dream Team che non solo riceve dei nuovi obiettivi ma anche la possibilità di avere una lista di piani di gioco (massimo 10) e la possibilità di assegnare automaticamente i punti abilità seguendo dei percorsi consigliati dagli sviluppatori. A livello generale migliorerà il feeling del pallone e soprattutto la responsività del controller grazie alla correzione di numerosi bug legati al tiro, alla difesa e al portiere. Anche gli arbitri hanno fatto un corso di aggiornamento e non saranno altrettanto severi per quanto riguarda i falli commessi in area di rigore che, anche nell'update 1.0, restavano troppo frequenti. Il computer è anche più intelligente quando si tratta di individuare i fuorigioco, le spallate e le scivolate fallose. Alla mezzanotte del 2 giugno inizierà anche la Stagione 2 e Konami promette la risoluzione di "moltissimi altri bug" grazie a questo aggiornamento.

La Roadmap per il 2023

Konami ha anche pubblicato gli aggiornamenti in arrivo nel corso del 2022 e del 2023. Eccoli riassunti

Lobby Match: la possibilità di creare stanze online in cui giocare con il proprio Dream Team contro altri giocatori. (Estate 2022)

Strumenti di modifica: l'editing Verrà inserito a partire dall'inverno del 2022.

Cross-play tra console e PC: permetterà ai giocatori di affrontarsi tra PlayStation, Xbox o PC. (inverno 2022).

Aumento del numero di squadre utilizzabili: il numero di squadre utilizzabili nelle competizioni e nei club team sarà aumentato entro la fine del 2022 ma sarà un contenuto a pagamento così come la Master League che sarà introdotta nel corso del 2023.