Le tartarughe Ninja tornano negli anni '90 con TMNT the Cawabunga Collection

Nel pieno del rinascimento del retrogaming, Konami ha appena mostrato a tutti come si fa. , è un piccolo gioiello in un mare di remastered non necessarie e servizi in abbonamento scadenti. L'offerta è semplice: tredici giochi classici dall'archivio retrogaming Konami – 8 bit, 16 bit e arcade comprese le loro versioni giapponesi – vi riporteranno in dietro nel tempo insieme a Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo.

Niente remake o enhanced version, i 13 giochi della collezione (rilasciati tra gli anni '80 e '90) sono immacolati nel loro porting per pc e console contemporenei. La Collection aggiunge qualche funzione interessante come i salvataggi o il pulsante di rewind ma per il resto tutto è come è stato immaginato dai designer Konami 30 anni fa.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection include:



Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Konami ha collaborato con gli sviluppatori di Digital Eclipse per adattare questi classici ai sistemi di gioco moderni, con l’aggiunta di aggiornamenti in grado di migliorare la quality-of-life come la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per TMNT (Arcade), TMNT: Turtles in Time (Arcade), TMNT: The Hyperstone Heist e TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo).

Questa collezione è una lezione di storia del game design perché contiene le fondamenta del genere beat-em up, un modo di fare videogiochi che sembra non invecchiare visto il recente successo del videogioco di Scott Pilgrim e dell'ultimo titolo TMNT.



Nella collection ci sono anche tanti manuali e artwork digitalizzati

Poi, almeno per chi scrive, oltre alla lezione di storia un deciso fattore nostalgia ha contribuito alla bellezza dell'esperienza. Sentire i piani malvagi di Shredder e del Clan del Piede e ricaricare la barra della vita mangiando una pizza è un viaggio nel tempo che, indipendentemente dalla vostra età, vi metterà un sorriso sulla faccia.

Ricordatevi che per confermare un capitolo o un personaggio bisogna usare il pulsante Start, non quello a cui siete abituati sui controller che usate.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sarà disponibile dal 30 agosto per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. C'è anche una versione fisica preordinabile per gli amanti del collezionismo.

Se il vostro genere preferito sono i beat-em up in pizel art vecchia scuola questa collection è imperdibile. Se siete alla ricerca di un'esperienza di retrogaming ben fatta e curata allora consigliamo questa collection per iniziare il vostro viaggio nel mondo dei videogiochi del passato. Se il prezzo di lancio di 40 euro vi spaventa non temete, questi giochi sono i primi a finire in saldo quindi vi basterà aspettare il black friday, questo natale o i saldi post-festivi.