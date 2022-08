Inter e Milan protagoniste di eFootball 2023: ecco come scaricarlo gratis

Konami ha appena annunciato l’arrivo su console, PC e dispositivi mobile di eFootball 2023. Il gioco è disponibile gratuitamenre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC; per averlo vi basterà accedere allo store della vostra piattaforma preferita, cercarlo e avviare il download.

eFootball torna per il suo secondo anno con nuove statistiche dei calciatori aggiornate dopo i trasferimenti estivi. Portando avanti il modello "free to play", Konami offre squadre e stadi aggiornati della maggior parte dei club partner presenti nel proprio roster.

Inter e Milan tornano su eFootball

eFootball 2023 vedrà il ritorno di due ex partner: AC Milan e FC Internazionale Milano, gli attuali campioni d’Italia e i detentori della coppa nazionale. In questa occasione verranno presentate le squadre complete dei due club, i kit e l’iconico stadio che condividono: San Siro.

Konami non ha aggiunto solo club. Il terzino destro inglese Trent Alexander-Arnold e il centrocampista portoghese Bruno Fernandes si aggiungono alla rosa degli Ambassador, già di altissimo livello, con nomi come Lionel Messi, Neymar Jr. e Takefusa Kubo.

Come funzionano i nuovi tipi di carte di eFootball 2023

L'ultimo titolo della serie eFootball vedrà l'introduzione di due nuovi tipi di carte per la modalità "Dream Team": 'Epico' e 'In evidenza'.

Le carte Epico celebreranno la stagione decisiva dei grandi calciatori del passato e del presente, con una soglia di progressi più elevata rispetto ai giocatori Leggendari.

Le carte In evidenza si concentreranno sulla stagione in corso, selezionando calciatori protagonisti di prestazioni straordinarie nella stagione 2022/23, con una soglia di progressi più elevata rispetto ai giocatori In risalto.

I nuovi Pacchetti Club di eFootball 2023

Con l'aggiunta dei top club italiani AC Milan e FC Internazionale Milano e del team messicano Club America, eFootball 2023 introdurrà nuovi Pacchetti Club dedicati alle tre squadre, consentendo agli utenti di aggiungere in una volta sola un intero club al proprio roster Dream Team.

Grazie a questi pacchetti, che forniscono 11 calciatori di alcuni dei migliori club del mondo, anche i neofiti potranno creare fin da subito un team di livello.

Estesa la selezione dei club per la modalità offline ‘Trial Match’

In precedenza, nella serie eFootball, gli utenti avevano la possibilità di selezionare uno dei nove club partner per i ‘Trial Match’ offline. eFootball 2023 estenderà la selezione portando a 26 il numero delle squadre disponibili, tra cui le italiane: AC Milan, FC Internazionale Milano, AS Roma e S.S.C. Napoli.

La nostra recensione è in corso e torneremo il prima possibile da voi con il nostro verdetto e i nostri consigli per godersi al meglio eFootball 2023.